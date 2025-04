Как да се почувстваме значими и на мястото си?

В последното издание на рубриката "Загубени в превода" психологът Елена Димитрова-Ангелова и Инспектор N-JOY коментират въпрос на слушателка, която въпреки успешния си личен и професионален живот, се чувства неразбрана и ненужна. Съпругът й работи много, родителите й се фокусират основно върху внучето, а в работата липсва усещането за удовлетвореност.

Какви са основните причини за това чувство?

Според психолога, проблемът често възниква, когато човек се отдаде изцяло на ролите на родител, съпруг и професионалист, забравяйки за собствената си индивидуалност. Външно всичко изглежда наред, но вътрешно може да липсва чувство за удовлетвореност и свързаност със себе си.

Какви са решенията?

Връщане към себе си – откриване на занимания, които носят радост, като рисуване, писане, спорт или друг творчески процес.

Ясно заявяване на нуждите – вместо да се очаква, че близките ще разпознаят емоционалните потребности, е важно те да бъдат изразени директно.

Разширяване на социалния кръг – намиране на хора с общи интереси чрез курсове, хобита или групови занимания.

Професионално развитие – преосмисляне на дефиницията за успех и намиране на нови предизвикателства, които носят усещане за смисъл.

Според експерта, промяната не е нужно да бъде драстична. Дори малки, но значими действия – като време за себе си, споделяне с приятел или намиране на ново хоби – могат да доведат до голяма разлика в усещането за щастие и удовлетвореност.

Чуйте цялата рубрика в аудиофайла на страницата.