Днес в рубриката „Загубени в превода“ Инспектор N-JOY и психологът Елена Димитрова-Ангелова обсъждат темата:

Как да решим дали да сложим край на дългосрочната си връзка?

Психологът коментира онези моменти, когато хората осъзнават, че нещата във връзката нито са особено добри, нито особено лоши, а в някакво средно положение.

Ситуациите на "за" и "против" партньора и оставането във връзка с него.

Можем ли да очакваме, ако връзката в началото не е била удивителна, след години тя да стане по-добра?

