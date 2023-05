Как да разпознаем дали една връзка ще бъде устойчива?

Време е за нов епизод на рубриката „Загубени в превода“ по радио N-JOY.

Инспектор N-JOY и психологът Елена Димитрова-Ангелова отново разсъждават по темата с човешките взаимоотношения.

Как в началото на връзката човек може да разпознае дали тази връзка ще бъде устойчива?

Какво ще се случи, ако инвестирам твърде много усилия, а нещата не се получат?

Твърде много ли ни е страх от тнова да ни заболи?

Отговорите на тези и други въпроси, чуйте в аудиофайла на страницата.