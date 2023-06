Как да разговаряме без да се караме?

Вторник е и отново е време за рубриката „Загубени в превода“.

Инспектор N-JOY и психологът Елена Димитрова-Ангелова отново говорят за човешките взаимоотношения и за това как да си говорим без да се караме.

Днес темата е зададена от слушателка, която споделия: "Имам чувството, че двамата с мъжа ми сме непрекъснато напрегнати, в непрекъснат конфликт, караме се глупости и това проваля отношенията ни!".

Какво да правим, ако сме влязли в омагьосания кръг от скандал в скандал? Какво е "техника на дублирането" и как да си помогнем с нея? Чуйте какви са препоръките на водещите от аудиофайла на страницата.