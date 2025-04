"Загубени в превода" е рубриката, която всеки вторник ни представят Инспектор N-JOY и Елена Димитрова-Ангелова.

Въпросът към психолога днес е от млад мъж, който има партньорка и две деца от нея. Дамата обаче се лута в отношенията си с него и той пита: Как да постъпя с партньорката си?

Чуйте повече за историята на този слушател и какво съветва психологът в аудиофайла на страницата.