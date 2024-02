Как да не отхвърляме подкрепата, от която се нуждаем?

И днес Инспектор N-JOY и психологът Елена Димитрова-Ангелова се вглеждат в двойките в рубриката "Загубени в превода".

Слушателка пише: "Напоследък живея с усещането, че съм тотално сбъркана, но нали казват, че никога не е късно за промяна. На 42 г. съм, наскоро приключих една прекрасна връзка, може би най-хубавата, която съм имала. Мъжът до мен си тръгна с думите, че се е изморил да се опитва да ми даде любов, подкрепа и грижа. Каза, че разбира, че съм имала трудно детство и ужасен баща, но му е писнало да се чувства отхвърлен и ненужен, и че трябва да разбера, че има и свестни хора и да се науча да получавам".

Какво отговаря психологът на тази дама, може да научите в аудиофайла на страницата.

