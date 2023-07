Има ли партньорът ми две лица?

Вие питате - тя отговаря!

Психологът Елена Димитрова-Ангелова и Инспектор N-JOY ни представиха нов епизод на рубриката „Загубени в превода“.

Въпросът днес е от слушател, които има връзка с дама, която се държи мило с него, но доста лошо с хората, които работят в заведения, хотели, магазини и т.н.

Това го кара да се чувства объркан и той пита дали това й поведение е признак, че тя има две лица.

Как може да се тълкува това поведение и очаква ли се тя да промени отношението си към него - отговорите на тези въпроси може да чуете от аудиофайла на страницата.