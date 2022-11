Елиминиране на насилието

Днес в рубриката „Загубени в превода" Инспектор N-JOY и Елена Димитрова-Ангелова ще обсъдят темата за насилието над жените.

Много жени страдат от Стокхолмски синдром. Това е, когато жертвата се привързва към похитителя си и започва да го защитава.

Често в стресови ситуации хората губят представа за реалността и способността да взимат решение. Много жени, също така не осъзнават, че са подложени на насилие. Статистики, ситуации, примери и разсъждения по въпроса може да чуете от аудиофайла в статията.