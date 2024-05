Да кажеш "сбогом" със съобщение - кой постъпва така и защо?

Мъжете или жените са по-склонни да напускат връзките си без да се изправят очи в очи с партньора?

Как да постъпим, ако сме потърпевши в такава ситуация?

Това са въпросите, които ни занимаваха в рубриката, посветена на взаимоотношенията, днес.

Отговорите на психолога Елена Димитрова-Ангелова чуйте в новия епизод на "Загубени в превода" в шоуто на Инспектор N-JOY в аудиофайла на страницата.