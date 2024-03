В новия епизод на "Загубени в превода" Инспектор N-JOY и психологът Елена Димитрова-Ангелова отново отговарят на слушателски въпрос.

Той се отнася до чувството за вина във връзката.

Трябва ли непременно да сме непрекъснато с партньора си? Щом сме двойка това означава ли, че не може да излизаме с други хора? До какво водят подтиснатите нужди?

Чуйте отговорите на тези въпроси в аудиофайла на страницата.