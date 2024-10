Професия под лупа - Гледач на животни

Факт или Фантазия? Енджойвай с най-големия детски музей в България!

Слушайте всеки петък, около 13:30 ч., рубриката и се отправете на интересно пътешествие в науката, заедно с нашите приятели от Музейко.

Днес, водещата на шоуто "От 10 до 2", Нейа, ни срещна с Яна Гочева от Образователния екип на Музейко. Яна е учен, които знае много за дърветата, за птиците и за животните, защото е дипломиран лесовъд и любител орнитолог.

Тя отговори на въпросите:

Факт или Фантазия е, че маймунките дъвчат дъвки?

Какво се крие зад емблематичния формат "Професия под лупа"?

Какво се вижда под лупата? Ще има ли изненади за децата?

Както и какво събитие ще се състои в Музейко на 12 октомври в събота.

В "Животът зад микроскопа" научаваме как децата учат от професионалисти и този уикенд те ще се срещнат с представители на Зоологическа градина София, които ще разкажат за професията: "Гледач на животни".

В Музейко октомври е празник. Научните приключения могат да гостуват във всяко училище или в твоя град.