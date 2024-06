Ники Ангелов и Инспектор N-JOY в един забавен разговор за Синия Зъб или за технологията, която преди 10-15 години беше ненужна екстра, а днес не можем да си представим ежедневието без нея – Bluetooth.

В „Метарубриката“ ще чуем дали е вредна за здравето комбинация – слушане на музика на слушалки с bluetooth.