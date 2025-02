Влизаме в Метарубриката с Инспектор N-JOY и Ники Ангелов.

Те не пият кафе, но интелектът им, макар и естествен е топ и са във форма да обсъдят отново и изкуствения интелект.

Този път разговорът тръгна от Grok на Илон Мъск и се стигна до същинската тема - изкуственият интелект и неговите лоши страни.

Чуйте интересни факти в аудиофайла на страницата.