Тъмният режим - герой или враг за батерията?

Всички сме чували, че тъмният режим спестява батерия, но дали това е съвсем вярно?

Според ново проучване 80% от хората увеличават яркостта на екрана, когато преминават към тъмна тема, което всъщност води до по-голям разход на енергия!

В новия епизод на "Метарубриката" Инспектор N-JOY и Ники Ангелов разбиват този и още технологични митове.

Чуйте цялата истина и научете как наистина да удължите живота на батерията си в аудиофайла на страницата.