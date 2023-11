Нов писък при високотехнологичните „смарт“ очила

Днешното издание на „Метарубрика“ с Николай Ангелов и Инспектор N-JOY ни запознава с „горещ“ нов продукт на пазара за технологии.

Компанията на Марк Зукърбърг – Meta, е разработила нови високотехнологични очила с многобройни функции отвъд подобряване на зрението. Освен че могат да бъдат слънчеви или диоптрични, Ray-Ban Meta имат добавен хардуер, който позволява на потребителя да се възползва от различни „екстри“, сред които слушане на музика и провеждане на разговори.

Очилата засега могат да бъдат закупени само на американския или британския пазар на цена от 300 долара. Ray-Ban Meta разполагат също така с вграден изкуствен интелект, подобен на Siri при Apple или Google Assistant при Android. С помощта на тази нова технология вече става възможно и предаването на живо в интернет без нуждата от допълнителни устройства.

Това обаче не са единствените високотехнологични очила, създадени от Meta през последните години. Вече на пазара е и най-новият модел на Meta Quest, очила за виртуална реалност, чийто най-силен конкурент е разработеният от Стив Джобс продукт Apple Vision Pro.

