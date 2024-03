В сряда, в новия епизод на Метарубриката, отново се срещаме в шоуто на Инспектор N-JOY с ексклузивното технологично чудо на радио N-JOY - Ники Ангелов.

Къде се намеси Европейската комисия и защо това затрудни потребителите?

Ще забранят ли TikTok в САЩ и как американците ще успеят да ползват услугата, дори да се намират в страната?

Чуйте отговорите на тези въпроси в аудиофайла на страницата.