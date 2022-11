Страдат ли компаниите в САЩ?

В днешния епизод Инспектор N-JOY и Николай Ангелов ще минат отвъд Атлантическия океан и ще ни разкажат за това как страдат технологичните компании в САЩ.

В следствие на войната и цялостната икономическа глобална обстановка, цените на акциите на компаниите се сриват. Например миналата година 1 акция на Amazon е струвала 180 долара, днес е малко над 90. Марк Зъкърбърг е загубил 9 милиарда, заради разработването на виртуална реалност и то без особен резултат. Теми като това, че Елон Мъск възстановил профила на Доналд Тръмп и още няколко човека, които са доста противоречиви тип Кание Уест, също ще влязат в днешния епизод.