Инспектор N-JOY и Николай Ангелов отново ни водят в технологичния свят и днес в Метарубрика обсъждат въпроса със социалните мрежи.

Спадат ли нивата на ангажираност в социалните медии?

Изплащат ли се усилията и ресурсите, вложени от рекламодателите в маркетинг кампании в социалните медии?

Може ли TikTok да измести Instagram в нивото на ангажираност на потребителите?

Отговорите на тези въпроси може да чуете в аудиофайла на страницата.