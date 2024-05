Често изпозваме Google за лекар, медицинска сестра или източник на знания, свързани със здравето ни.

Дали в близко бъдеще изкуственият интелект, няма да бъде нашият общопрактикуващ доктор на една апликация разстояние?

В Метарубрика Ники Ангелов и Инспектор N-JOY си говорят за разработения от Google - Med-Gemini, който разчита резултати, поставя диагноза, предлага лечение и е постигнал по-добри резултати в сравнение с 50% от лекарите в САЩ.

