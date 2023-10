В сряда влизаме в света на технологиите с Николай Ангелов и Инспектор N-JOY.

В "Метарубрика" днес двамата обсъждат новите чудеса на света.

Едно от тях е сграда в Лас Вегас, която е строена пет години и специфичното при нея е, че и отвън и отвътре цялата е екран. В нея едновременно могат да влязат 20 хиляди човека. Вътре има 170 хиляди аудио колони.

В "Сферата" в момента може да се посети концерт на световноизвестната група U2.

Снимка: iStock / ALFSnaiper

