Последен епизод на нашата технологична рубрика: "Навици, които променят живота ни – с помощта на технологиите".

Изграждането на добри навици никога не е било по-лесно!

В епизода разгледахме най-популярните приложения, които могат да ни помогнат да постигнем целите си – от здравословен начин на живот до продуктивност и баланс.

Теми, които обсъдихме: Как Habitica превръща рутините в игра? Защо Fabulous е фаворит за изграждане на здравословни навици? Loop Habit Tracker – за тези, които обичат простотата. Habitify и неговият елегантен дизайн. И още много!

Ако сте пропуснали епизода, чуйте го отново в аудиофайла на страницата.