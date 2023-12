Най-големите технологични постижения за 2023

В последното издание на „Метарубрика“ за тази година с Инспектор N-JOY и Николай Ангелов поглеждаме назад към отминаващата 2023.

Какво постигна световният технологичен сектор през последната година?

5. Блокчейн технологии

Стойността на криптовалутата Bitcoin продължава да се покачва и до днес. Въпреки неотдавнашните негативни прогнози за бъдещето на тази услуга развитието й ясно показва, че интерес към нея все още има.

4. Пътешествие до Марс

Най-големият и мощен космически кораб беше изпратен във въздуха тази година, макар и успехът да споходи компанията едва на втория опит. Продължават дейностите по развитието на тези технологии, а крайната цел е осъществяването на транспорт до Марс.

3. Интернет на нещата

Макар и незабележими, навсякъде около нас работят малки датчици и сензори, събиращи непрестанен поток от информация. С тяхна помощ всеки от нас има възможност да се възползва от най-новите смарт технологии в ежедневието си.

2. Облачни услуги

Благодарение на тази доста подценявана услуга получаваме лесен и бърз достъп до технологиите, например социалните мрежи, дори и през мобилното си устройство.

1. Изкуствен интелект

Без съмнение, най-голямото постижение в света на технологиите е развитието на изкуствения интелект и услугите, предлагани от него за масова употреба. Ботове като ChatGPT ще запазят своята актуалност и през наближаващата 2024 година.

Пълния обзор на изминалата 2023 годинa чуйте в аудиофайла на страницата.