Най-актуалните новини от света на технологиите

Компанията Х на Илон Мъск преминава през турбулентен период, след като няколко от най-големите рекламодатели оттеглиха напълно своите бюджети за реклама в онлайн платформата. Причина за това е коментар на американския милиардер в подкрепа на антисемитистки пост в Х.

За сметка на това успешно беше изстреляна най-голямата ракета, произведена от човечеството досега, която също е собственост на Мъск.

Главният изпълнителен директор на компанията OpenAI, отговорна за създаването на ChatGPT, пък беше освободен от поста си внезапно и без основателна причина.

