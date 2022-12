В днешния епизод на „Метарубрика“ Инспектор N-JOY и Николай Ангелов отново потапят слушателите в света на технологиите и магията.

Днес основен фокус на рубриката е един по-различен изкуствен интелект. Става въпрос за работата на Дисни, които проектират свой собствен изкуствен интелект, способен да подмладява хората по възможно най-лесен начин.

Разберете името на творението на компанията от аудиофайла по-горе в статията.