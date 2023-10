Кои са най-актуалните технологични новости

Николай Ангелов и Инспектор N-JOY отново запретнаха ръкави за нов епизод на "Метарубрика".

В техологичния свят всичко се променя непрекъснато. Компаниите все-повече "избухват" с нови функционалности и неща, които да ни карат да се задържаме по-дълго пред екраните или пък да правим пари, или някой друг да прави пари.

Tik-Tok пускат електронен магазин за американския пазар, в който създателите на съдържание да могат да монетизират работата си. Като с привличането на въпросните създатели и потребители се цели превземане на още от дигиталния пазар. Платената функционалност ще бъде тествана и в Европа.

Повече за технологичните новости, видео ботовете и онлайн туловете в YouTube, чуйте в аудиофайла на страницата.