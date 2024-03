В Метарубриката Ники Ангелов и Инспектор N-JOY си поговориха за хуманоидните роботи и тяхното бъдеще.

Трябва ли тези машинки да приличат на хора и полезно ли е за човечеството да могат да правят задни салта?

За роботите с много смях, чуйте в аудиофайла на страницата.