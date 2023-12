Как да изберем коледни подаръци с помощта на бот?

В днешното издание на „Метарубрика“ Инспектор N-JOY и Николай Ангелов ни представят нова функция на изкуствения интелект.

Празниците наближават с устремно темпо и времето все повече ни притиска да осигурим подаръци за всички свои близки. Ако обаче все още нямаме никакви идеи, на помощ идва ChatGPT.

Новата функция на бота SantaGPT предоставя на потребителя безкраен извор на вдъхновение за подаръци. Ако пък искаме да зарадваме детето с персонализирано писмо от Дядо Коледа, можем да се обърнем към други представители на изкуствения интелект и само срещу 20 долара да получим писмо в червен плик от самия весел старец… или поне в това ще вярва нашето отроче.

Специално за всички, които изпитват трудности със заспиването вечер, технологичният пазар предлага бот, които чете приказки и със своя специален глас пренася слушателите в Лапландия.

Разберете повече за тези новости в света на изкуствения интелект в аудиофайла на страницата.