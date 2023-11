Днес в „Метарубрика“ Николай Ангелов и Инспектор N-JOY обсъждат интернет свързаността в България. Скоростта на тази услуга у нас е една от най-бързите за своята ниска цена.

Какво е обяснението за това наше постижение?

Какво представлява интернетът и как функционира?

Как се развива свързаността в своите технологични аспекти и какви са тенденциите за близкото бъдеще?

Отговорите на тези въпроси чуйте в аудиофайла на страницата.