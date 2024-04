В Метарубриката с Инспектор N-JOY и негово технологичество Ники Ангелов днес говорят за браузърите.

Тези програми, на които ние обръщаме изключително малко внимание, са една от причините да можем да достъпваме интернет и да търсим необходимито ни съдържание.

Чуйте каква е тяхната история и кой е най-бързият браузър в наши дни в аудиофайла на страницата.