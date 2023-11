Гласовите асистенти и техният провал

В днешното издание на „Метарубрика“ Инспектор N-JOY и Николай Ангелов обсъждат съдбата на гласовите асистенти.

Първоначално разработен от Джеф Безос с грандиозната цел да замени употребата на мобилни телефони, само в рамките на последната година за развитието на неговия гласов асистент са похарчени над 10 млрд. долара. Успехът в тази посока е минимален, а възвръщаемостта на финансите далеч не оправдава вложените средства.

Загубите в областта изпитаха също така и Microsoft, които миналата година прекратиха разработката и употребата на своя гласов асистент. Други гиганти в света на технологиите също срещат трудности, като някои от тях правят опити за пренаписване на гласовия асистент от нулата и интеграция на изкуствен интелект в него.

В процес на развитие е и ново микроустройство изцяло с гласов интерфейс – управлението му става само и единствено чрез гласови команди. Въпреки замисъла обаче ползата от това апаратче в ежедневието е под въпрос.

Повече подробности за неуспехите на гласовите асистенти чуйте в аудиофайла на страницата.