Да работиш с изкуствен интелект

В днешния епизод Инспектор N-JOY и Николай Ангелов ще споделят някои от най-интересните сайтове, уеббазирани приложения и други, свързани с изкуствения интелект. Сайтовете работят основно на английски език, защото създаването на такава програма на български език изисква необходимо много време и ресурси, като инвестицията би се оправдала при по-голям пазар и наличие на екип от висококвалифицирани професионалисти.

Чуйте повече по темата от водещите на „Метарубрика“ от аудиофайла по-горе в статията.