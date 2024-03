Марианна Александрова: Ефектна рецепта за бяла риба

MasterChef 8 Марианна Александрова продължава да е част от рубриката Master зона по радио N-JOY.

В сряда тя се спря на една бърза и лесна, но много ефектна рецепта за приготвянето на бели риби.

Подходяща и приложима е за лаврак, калкан, ципура или всякаква бяла риба.

За приготвянето й рибата се маринова с шио коджи ферментация - това е ферментирал японски ориз, който намира широко приложение в японската кухня. Идеята е, че рибата получава една изключително кадифена и невероятна текстура и може да се приготви, за разлика от класическите и познати в България маринати, за 12 часа - даже и по-малко.

Така получените филета от риба могат да се поднесат с дресинг, който съдържа кора от лимон, лимон, зехтин или сусамово олио и др. Чуйте повече в аудиофайла на страницата.

Снимка: Марианна Александрова - Личен архив

Повече рецепти открийте в Instagram профила на Марианна тук.

