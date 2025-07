Кебап с тахан от шамфъстък

Тази седмица в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" разговорът за кулинария продължава с хоби-готвача Иван Черешаров, който до петък ще ни предложи още няколко идеи, популярни в турската кухня.

Покрай глобалната истерия около дубайския шоколад пастата от шамфъстък стана един от най-търсените продукти и в България, и по света. Интересно е обаче, че таханът от шамфъстък може да участва и в приготвянето на солени рецепти, при това - с месо. Такава е днешната ни рецепта за кебап с шамфъстък - една от скритите перли на турската кухня.

Преди да започнем с рецептата, е важно да уточним, че готовите пасти шамфъстък, продаващи се в бурканчета в масовите магазини, тук няма да ни свършат работа - защото в повечето случаи са с високо съдържание на захар. Затова е добре или да се закупи чист тахан от шамфъстък без захар от специализираните магазини за ядки, масла и подправки; или приготвянето на такъв с ядки шамфъстък в мощен чопър в домашни условия. Ядките предварително се запичат на фурна или на тиган за 10-15 минути, за да освободят ароматните си масла по-добре, и се смилат в блендер първо до получаването на прах, а след това продължително и до получаването на еднородна паста или т. нар. Тахан.

За кебапа ще ни е нужна кайма - в най-добрия случай смес телешка и агнешка. В дълбока купа поставяме каймата (около 500 гр.) и тахана от шамфъстък (150-200 гр.) и започваме да “омесваме” сместа за кебапа ни. За още по-голяма сочност, добавяме и лъжица майонеза, а за допълнителна хрупкава текстура - задължително и натрошени на едро ядки шамфъстък. Оформяме кебапите на шишове равномерно и приготвяме или на скара с въглища, или просто на грил-тиган или нормален тиган за по 3-4 минути от всяка страна. Сервираме с гарнитура по желание - свежа салата или ако целим стриктно да следваме турската рецепта - с булгур пилаф и лаваш.