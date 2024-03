Евтим Стоянов: Консерва Ропотамо, барбун и неделен созополски брънч

В последния ден от гостуването на Евтим Стоянов в Master Зона, той остана верен на себе си и отново ни отведе край морския бряг.

Кулинарят от Созопол, който мнозина познават от участието му в последния сезон на MasterChef, сподели с водещата Нейа и слушателите още няколко идеи за морска храна.

Едната е паламудът с доматен сос и кисели краставички или иначе добре познатата консерва "Ропотамо".

Също така разказа повече за барбуна - така наречената "Царска риба", която има вкусно, леко, бяло и стегнато месо, която е най-богатата на мастни киселини риба в Черно море.

Идеятата му за неделен созополски бърнч е: кавасен хляб с крем от печен пипер, акациев мед, червено къри, забулено яйце, овкусено с тогараши самардала, зрял солен барбун, розов хайвер за разкош, свежа салца с авокадо, зелени и червени домати, червен лук, лайм, кориандър и кадифен сос "Холандес".

Снимка: Евтим Стоянов - личен архив

Магията на кулинарията, риболовът и необятните дебри на музиката са светът на Евтим Стоянов и той с удоволствие го споделя с любими хора, а всеки който иска да се свърже с него, може да го открие в социалните мрежи като Evtim Stoyanov.

