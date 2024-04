От 1 до 25 април не на шега Меркурий ще бъде ретрограден.

На кои зодиакални знаци ще се отрази повече? С какво да сме по-внимателни? И кои наши начинания биха били успешни през април?



Чуйте отговорите на тези и още въпроси в астро рубриката “Марс и Венера” с Инспектор N-JOY и астролога Деница Красимирова.