Съвпад на Марс и Уран в Телец - какви промени ни предстоят?

Замисляли ли сте как неочакваните промени в живота ни понякога водят до едни от най-щастливите събития?

Днес в астрорубриката ни “Марс и Венера” с Инспектор N-JOY и нашия астролог Деница Красимирова говорим за съвпада на Марс и Уран в Телец, който се случва само веднъж на 2 години.

През следващите дни всеки един от нас може да се почувства провокиран да излезе от зоната си на комфорт и да предприеме нещо ново в живота си.

Какви промени ни предстоят и кои зодиакални знаци и асценденти могат изцяло да променят начина си на живот? Дали и ти си сред тях? Чуйте рубриката в аудиофайла на страницата.