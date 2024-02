Разшифроване на петте езика на любовта

Рубриката „Марс и Венера“ с Инспектор N-JOY и Деница Красимирова в понеделник обръща внимание на влиянието на звездите върху връзката ни.

Как астрологията ни помага да разшифроваме петте езика на любовта?

Повечето от нас имат по два доминантни езика на любовта и следва необходимостта да можем да ги разшифроваме.

Тези умения често ни помагат да задържим и подобрим връзката си, понякога дори да спасим брака си, да бъдем по-добри родители или служителите ни да се чувстват по-мотивирани и ценени.

Чуйте повече в аудиофайла на страницата.