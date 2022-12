С навлизането на празничния месец декември Инспектор N-JOY и Деница Красимирова ще запознаят слушателите с това какви подаръци са най-подходящи за човек, съобразно неговата зодия.

На какво биха се зарадвали различните представители на огнените и земните зодиакални знаци? Разберете повече от водещите на „Марс и Венера“ от аудиофайла по-горе в статията.