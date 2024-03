Рубриката „Марс и Венера“ с Инспектор N-JOY и Деница Красимирова отново отправи поглед към звездите.

Напоследък отново стана популярна темата за мъжката и женската енергия, така че разговорът днес е за това, защо някои жени имат повече мъжка енергия, а някои мъже повече женска.

В астрологията женската енергия се управлява от водната и земната стихии. С женската енергия се свързват знаците Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козирог и Риби.

Мъжката енергия принадлежи на огнената и въздушната стихии на зодиакалните знаци Овен, Близнаци, Лъв, Везни, Стрелец и Водолей.

Ако се питате как да откриете каква енергия преобладава във вас, чуйте съветите на астролога в аудиофайла на страницата.