Какво означава модата “boy sober" и защо стана толкова популярно да си даваме пауза от срещите с противоположния пол?

Имат ли астрологично обяснение тези тенденции и защо за родените между 1971 и 1995г. е много по-трудно дълго време да са без връзка в сравнение с поколението Gen Z?

Отговорите на тези и още любопитни въпроси търсим с Инспектор N-JOY и астролога Деница Красимирова в рубриката "Марс и Венера".

Чуйте повече в аудиофайла на страницата.