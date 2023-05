В понеделник Инспектор N-JOY и астрологът Деница Красимирова внясат яснота как би протекла седмицата.

В днешното издание на рубриката "Марс и Венера" по радио N-JOY, Дени ни разясни кои са подходящите места, на които да живеем според астрологията.

Чрез астрокартографията откриваме какво е влиянието на различните неща върху живота ни.

Чуйте какво място за живот се препоръчва за вашата зодия в аудиофайла на страницата.