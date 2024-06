Това лято важна информация за всички нас е, че ще имаме ретрограден Меркурий от 5 до 29-ти август.

Кога е подходящо да пътуваме според звездите?

Как да организират летните си почивки различните зодиакални знаци?

Чуйте полезни астро съвети в рубриката ни “Марс и Венера”с Инспектор N-JOY и астролога Деница Красимировa в аудифайла на страницата.