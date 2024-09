Може би сте се питали какви са талантите на вашето дете и кои предмети в училище ще му се отдават повече?

Днес в рубриката “Марс и Венера” си говорим кои са любимите предмети на децата от различните зодиакални знаци и как да ги стимулираме да учат с повече желаниe.

Как да се справим с нетърпеливия Овен, с непостоянството на Близнака и настроенията на Рибите?

Чуйте целия разговор на Инспектор N-JOY и астролога Деница Красимирова в аудиофайла на страницата.