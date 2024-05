Юпитер, планетата на късмета, сменя своята позиция!

От 26 май 2024 г. до 10 юни 2025 г. тя ще бъде в Близнаци.

Това е голяма промяна за всички нас, независимо коя зодия сме.

Късметлиите на зодиака ще бъдат Близнаци, Везни и Водолей.

Какво очаква и останалите зодиакални знаци и как да привлечем повече късмет в живота си говорим с астролога Деница Красимирова и Инспектор N-JOY в рубриката “Марс и Венера”.

Чуйте повече в аудиофайла на страницата.