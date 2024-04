Рубриката "Марс и Венера" пак разсейва облаците и днес отговаря на въпроса: Как възрастовата разлика влияе на взаимоотношенията ни от астрологична гледна точка?

Инспектор N-JOY и Деница Красимирова разглеждат примери от ежедневието, които са известни за астролозите, но неизвестни за нас самите.

Чуйте интересния разговор в аудиофайла на страницата.