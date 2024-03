Понеделникът е денят, в който идва време за нов епизод на рубриката "Марс и Венера" в шоуто на Инспектор N-JOY.

Днес астрологът Деница Красимирова ще ни разкрие какви големи промени ни предстоят тази пролет и за кои от нас животът може тотално да се промени. Тя ще ни запознае и с това как ще ни се отразят затъмненията през пролетта.

В понеделник, на 25 март, сме в пълнолуние по остта Овен - Везни, а следващото ще бъде на 8 април и този период между двете се нарича "коридор между затъмненията".

За периода от следващите две седмици, астрологът препоръчва да не вземаме прибързани и импулсивни решения, независимо от зодията ни.

