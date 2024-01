Как изглежда годишният хороскоп на всяка от 12-те зодии? – Част 2

Продължаваме с астрологичната прогноза за 2024 в рубриката „Марс и Венера“ с Инспектор N-JOY и Деница Красимирова.

За представителите на зодия Лъв годината ще постави началото на нова ера. Най-много трансформации предстоят на родените в края на месец юли, които ще продължат и след края на 2024. Егото, изявата, бизнесът, професията и връзката са част от аспектите, в които ще настъпят най-съществени промени. Благодарение на влиянието на Уран в Телец, преминаване към свободни професии и собствени бизнес ще осъществят родените през август. Ретроградният Меркурий между 4 и 27 август ще донесе със себе си контакти от миналото и стари приятели.

Предизвикателна ще бъде годината за Девите и най-вече за тези, родени в края на август и началото на септември. Препоръчително за представителите на тази зодия е здравето да бъде на преден план. Особено важни са балансът между работа и почивка, стремежът към пълноценното съществуване в настоящия момент, към повече любов и по-малко критика. Подобно на Лъвовете, ретроградният Меркурий и тук оказва влияние в посока възобновяване на стари контакти и приятелства.

Най-силно въздействие върху хороскопа на Везните ще има Южният лунен възел, сочещ към всичко, от което трябва да се освободим. Поради това на представителите на тази зодия предстои раздяла в личен или професионален план, промяна в обкръжението и претегляне на компромисите в търсене на баланс. Ключови за всички с асцендент Везни ще бъдат затъмненията на 25 март, 8 април и 2 октомври.

Преминаването на Плутон във Водолей няма да остане незабелязано от Скорпионите, тъй като ще донесе със себе си липса на търпение към тези, злоупотребяващи със своята власт и влияние. Представителите на асцендент Скорпион могат да очакват големи промени в дом и семейство през предстоящите години. Поради влиянието на Уран в Телец, родените между 10 и 21 ноември ще преминат през генерални трансформации, като най-важни тук са подготовката за неочакваното и готовността за пробване на нещо ново и различно. Голяма е вероятността за нова връзка при тези с асцендент Скорпион.

При Стрелците, родени в края на ноември и началото на декември, опитите за бягство от отговорност, най-вече в сферите на предизвикателство, са нежелателни. Такова е влиянието на Сатурн в Риби, носещ със себе си желание за борба и разрешаване на проблемите. Добри възможности за брак или нова връзка дава втората половина на 2024 на тези с асцендент Стрелец. Ползотворни контакти с чужбина и чужденци очакват представителите със собствен бизнес.

На 20 януари Плутон, планетата на трансформациите, напуска зодиакалния знак на Козирога за пръв път от 2008 насам. Още по-осезаемо ще бъде усетена тази лекота от родените около и малко след средата на януари. Благодарение на присъствието на Марс в Козирог до средата на февруари, годината започва силно за представителите на тази зодия – важни решения, дългосрочни планове, енергия и действие ги очакват през 2024.

Изключително важна ще бъде годината и за Водолеите, най-вече за родените в края на януари. За много от тези представители следващите няколко години ще доведат до съществени трансформации. Влиянието на Плутон ще премахне всякакви заблуди и ще накара всеки да бъде напълно честен със себе си. Очакваните промени могат да бъдат положителни – получаване на власт, възможност за оказване на влияние, заемане на висока позиция и контакти с хора с по-висок социален статус. На много от представителите на асцендент Водолей 2024 ще донесе добра възможност за дете и разширяване на семейството.

Рибите, родени между края на февруари и 10 март, вероятно вече усещат влиянието на Сатурн, планетата на кармата. Налице ще бъдат резултатите от миналите действия, ще настъпи и моментът за брането на заслужените плодове от положените труд и усилия. Много от представителите на асцендент и зодия Риби ще преминат към следваща важна стъпка в житейския си път – брак, семейство, повишения или нова кариера. През 2024 е важно наблягането на някои от основните качества на Козирога, тъй като неговият управител Сатурн се намира в Риби. Това са, например, дисциплината, планирането, заземяването, практичното отношение към нещата и здравословните граници. Годината е особено подходяща и за преодоляването на зависимости и започването на по-здравословен начин на живот.

Още подробности чуйте в пълната рубрика в аудиофайла на страницата.