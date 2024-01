Как да реализираме плановете си с лекота?

Темата тази седмица в рубриката „Марс и Венера“ с Инспектор N-JOY и Деница Красимирова е свързана с плановете в началото на годината и начините как да ги реализираме с повече лекота.

В световен план много известни личности използват визиуализацията и техники на манифестиране, за да постигат по-лесно целите си.

Кои са знаменитостите, каито имат "Карта на желанията" и кои използват манифестирането в своя полза?

Какво стои всъщност зад тези методи и защо е важна датата 10-ти февруари - може да чуете в аудиофайла на страницата.