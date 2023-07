Как да намерим баланса между кариерата и личния живот

Your browser does not support the audio element.

За тези, които не могат да започнат седмицата без астрология, споделяме новия епизод на „Марс и Венера“. Днес е пълнолуние и затова темата, която обсъждат Инспектор N-JOY и Деница Красимирова е за баланса между ангажиментите и личния ни живот.

За огнените знаци е много важно да имат време за себе си. За земните по-скоро е важно да планират и да предвидят това време в графика си. За въздушните зодии е важно да ограничат времето с телефоните, а водните знаци е имат нужда от време за интимност. Какви са конкретните насоки на астролога, можете да чуете от аудиофайла в началото на статията.