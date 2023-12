Как да изберем перфектния коледен подарък?

Днес в рубриката „Марс и Венера“ Инспектор N-JOY и Деница Красимирова се отзовават на помощ при трудния избор на коледни подаръци за близките.

С наближаването на празниците расте не само вълнението, но и стресът покрай събирането на идеи за подаръци. Как да изберем с какво да зарадваме своите близки?

Когато става въпрос за огнените зодии – Овен, Лъв и Стрелец, трябва да ги накараме да се почувстват специални с персонален подарък. За спортните представители на тези зодии чудесна идея би било преживяване, като например тренировка, каране на ATV или скачане с парашут. Суетните от зодията на Лъва пък биха се зарадвали на козметични продукти, с които да обновят своята колекция. Подходящ подарък за авантюристичните Стрелци албум за снимки от техните околосветски пътешествия, а ако пък искаме да ги изненадаме с нещо наистина грандиозно, защо не едно такова пътуване до екзотична дестинация.

При Девата, Телеца и Козирога – земните зодиакални знаци – положението е доста по-просто. Няма нужда да се чудим с какво да ги зарадваме тази Коледа. Трябва просто да попитаме. Тези изключително практични личности ще оценят ваучер от някой магазин с добро съотношение между цена и качество, който е хубаво да бъде валиден поне няколко месеца, за да може собственикът му да се възползва от бъдещите намаления. Друга опция са качествените подаръци, които биха свършили работа в ежедневието – чаши, чинии, свещи и календари. Ако са с екологичен произход, още по-добре. В случай, че в семейството няма традиция за размяна на подаръци, най-добре да не решаваме изведнъж да бъдем спонтанни, тъй като това би накарало представителите на земните зодии да се почувстват задължени да върнат жеста.

Какво си пожелават водните и въздушните зодиакални знаци? Отговора на този въпрос ще разберем следващата седмица.

Пълната рубрика чуйте в аудиофайла на страницата.